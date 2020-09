Dopo i 219 casi e 3 decessi di ieri gli aggiornamenti sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione: 210 nuovi positivi, 110 sono a Roma. 5 i decessi

Il bollettino del 30 settembre sul Coronavirus Lazio oggi

Nella Asl Roma 1 sono 49 i casi e di questi 21 sono con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 2 sono 46 casi e tra questi 8 sono i contatti di casi gia’ noti e isolati, mentre 5 sono stati individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 15 i casi e si tratta di 4 contatti di casi gia’ noti e isolati. Nove i casi con link a un cluster noto dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi e si tratta di 7 contatti di casi gia’ noti e isolati. Tre casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e uno in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi e si tratta di 15 contatti di casi gia’ noti e isolati, uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 6 sono 25 i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna. Dodici i contatti di casi gia’ noti e isolati. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e uno su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso”. “Nelle province si registrano 37 casi e un decesso- conclude D’Amato- Nella Asl di Latina sono 15 i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Grecia. Quattro i casi con link familiari di casi conosciuti. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone si registrano 11 casi e si tratta di contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano 3 casi e si tratta di un contatto di un caso gia’ noto e isolato. Nella Asl di Rieti sono 8 i casi e si tratta di contatti di casi gia’ noti e isolati. Si registra un decesso

Sono circa 30mila i test antigenici rapidi eseguiti dal 16 agosto ad oggi presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino. Di questi, 52,3%” riguardano “residenti nella regione Lazio, il 21,8% residenti in altri Paesi e il 25,8% residente in altre regioni. Un lavoro importante che ha consentito all’aeroporto di Fiumicino di essere considerato, a livello mondiale, un aeroporto sicuro ed efficiente nel contrasto a Covid-19”. Lo comunica l’Unità dei crisi della Regione Lazio per l’emergenza coronavirus