Aveva uno zio musicista, quindi ci sta che Mario Barbagallo venga nominato alla presidenza del Conservatorio di Palermo. Eppure tanti bollettini sinistri (cit.) come Repubblica fanno della facile ironia sulla questione:

Il docente, già premiato qualche mese fa dalla ministra della Salute Giulia Grillo con una designazione nel Consiglio Superiore di Sanità, stavolta si è preso un incarico decisamente lontano dalla sua area professionale. Per convincere prima il consiglio accademico, che l’ha inserito in una terna di papabili, poi il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che ha infine firmato l’atto, Barbagallo ha dovuto fare qualche clamorosa digressione sul tradizionale elenco dei titoli.

Dopo aver vantato quelli nel campo della medicina, ha dovuto in qualche modo giustificare la mancanza di un’esperienza specifica nella gestione di istituzioni culturali. Così il medico ha pensato bene di ricordare, nel curriculum inviato, che «la famiglia Barbagallo-Sangiorgi è da sempre impegnata nel campo artistico-musicale». Entrando nel dettaglio: «La nonna Maria Sangiorgi era una delle proprietarie del famoso teatro Sangiorgi di Catania dove nel secolo scorso hanno recitato i maggiori artisti italiani». Ma non basta: lo zio del professor Barbagallo, rammenta l’interessato, «era il famoso musicista e compositore Alfredo Sangiorgi, che ha insegnato in diversi conservatori italiani».