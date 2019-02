Se votate per NON salvare Salvini su Rousseau potrebbe essere tutto inutile

Alice Salvatore ne è convinta, tanto da scrivere su Facebook: il voto per salvare Salvini sul Blog del MoVimento 5 Stelle non è “decisionale né definitivo”, ma una semplice consultazione degli iscritti; la decisione verrà presa successivamente dal Senato, quindi – pare di capire – il voto non è vincolante nei confronti degli eletti. Ma allora che si vota a fare? Quindi se vince l’ok al processo il M5S potrebbe anche decidere di votare differentemente rispetto all’indicazione degli attivisti?

Parrebbe proprio di sì, ma se così fosse la consultazione del M5S assumerebbe ancora di più i contorni di una vera e propria farsa: i grillini suggeriscono agli iscritti di negare l’ok all’autorizzazione a procedere perché così potranno fare la stessa cosa con Di Maio, Toninelli e Conte, come candidamente ammesso da un esponente del governo oggi.

Il MoVimento 5 Stelle sembra avviarsi quindi verso il suicidio politico perfetto già segnalato da Marco Travaglio sul Fatto di oggi. Anche se ha rinunciato al video con Giarrusso dopo l’incredibile intervista rilasciata dal senatore al Giornale, potrebbe addirittura salvare Salvini a dispetto della volontà della base. Ma così il voto non è perfettamente inutile?

