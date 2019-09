Il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle trovano il candidato per la Regione Umbria: sarà Vincenzo Bianconi, imprenditore umbro di Norcia e presidente di Federalberghi Umbria l’uomo che sfiderà Donatella Tesei, che si candida con il centrodestra su impulso della Lega. Stamattina si parlava di un ticket Proietti-Di Maolo ma entrambe le candidate si erano sfilate nel pomeriggio, lasciando come unica opzione quella di Andrea Fora, che però non piaceva ai grillini.

Vincenzo Bianconi: il candidato PD-M5S in Umbria

Poi è arrivato l’annuncio di Bianconi via nota stampa, subito “approvato” da Zingaretti e Franceschini. “Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. E’ ora di ricostruire il futuro dell’Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti”. Con queste parole il presidente di Federalberghi Umbria Vincenzo Bianconi ha accolto l’invito a candidarsi a presidente dell’Umbria. “Invito che – spiega – tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto”.

Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano – sostiene Bianconi – Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l’invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto”. Per Bianconi, “è ora di ricostruire il futuro dell’Umbria, perché la nostra è una Regione straordinaria e civile che ha bisogno, però, di fortissimi cambiamenti: per l’Ambiente ed il Lavoro, per le Imprese, per il Paesaggio e la Cultura, per l’Università, la Sanità e la Ricerca, per le Infrastrutture ed i Trasporti, per la Sicurezza e la Legalità. Mi sono battuto per queste cose da cittadino e da imprenditore. Ora voglio dare il mio contributo in modo diverso, in una coalizione civica, sociale e politica. Possiamo finalmente reagire con nuove idee e forti investimenti. Come imprenditore ho sempre lavorato per rendere l’Umbria una regione più libera, bella e pulita, una terra migliore per noi e per i nostri figli. Vi chiedo una mano, perché insieme possiamo farcela”.

L’ok del PD e del M5S a Bianconi candidato presidente in Umbria

L’annuncio di Bianconi viene subito accolto da Zingaretti e Franceschini, che si premura di far sapere che anche il MoVimento 5 Stelle è d’accordo. E infatti subito dopo parla anche Luigi Di Maio: “Vincenzo è un marito ed è papà di due figli, è laureato in Economia del Turismo all’Università degli Studi di Perugia. Tra le cariche che ricopre attualmente c’è quella di Vicepresidente del Distretto Biologico di Norcia, quella di Presidente Associazione I Love Norcia e quella di Presidente Delegazione Italiana Relais & Chateaux”. E ancora: ” Chi lo conosce sa che è un uomo di cui ci si può fidare e chi ancora non lo conosce, avrà presto modo di farlo. Ho conosciuto personalmente Vincenzo due anni fa quando, grazie al taglio degli stipendi dei nostri consiglieri regionali, Liberati e Carbonari, donammo un fuoristrada per usi sanitari alle comunità di Norcia, Cascia e Preci, colpite dal terremoto del 2016″.

Una curiosità: sul suo profilo pubblico è presente un commento a una foto che risale al 20 settembre in cui già si pronosticava la sua candidatura. Che puntualmente è arrivata oggi.

