Gli elettori della Lega ammettono: del MES non sanno nulla ma firmano per Salvini

La Lega ha raccolto centimigliaia di firme nel week end contro il Meccanismo Europeo di Stabilità e Salvini, vestito del suo bel “coglioncino” da Lucia Annunziata, se ne è bullato in televisione. Ma i simpatizzanti, gli elettori e i militanti leghisti lo sanno cosa hanno firmato? In questo video pubblicato su Facebook si chiede a chi era ai gazebo cosa avesse firmato e le risposte non sono granché incoraggianti: “Io ho messo la mia firma, nome e cognome, ma loro non m’hanno mica detto per cosa votare”; “Guarda per me qualsiasi cosa di Salvini va bene perché la penso come lui”; “Se è un aiuto a Salvini firmo”; “Cos’è il MES? Non lo so però va bene”; “Ho firmato contro la riforma del MES? Io sono capitato qua, non lo so”; “Cosa è il MES? Movimento…”.

Tra gli astanti c’è anche una donna che ci tiene a ricordare a Salvini che “la Germania è il centro dell’Europa, poi noi dobbiamo aiutarci tra di noi…”. E anche in questo video pubblicato da Giulia Pastorella di +Europa su Twitter si nota che non c’è grandissima attenzione intorno ai temi del MES.

Oggi a Mori, in Trentino, ho incrociato un banchetto della Lega che raccoglieva le firme contro il #MES. Ne ho approfittato per porre loro qualche domanda… 😁 pic.twitter.com/2GpW3ZuogK — Giulia Pastorella (@PastorellaGiu) December 8, 2019

Insomma, si vede che sono elettori di Salvini: non hanno capito nulla del MES. Esattamente come lui.

