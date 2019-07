Fermi tutti! La Verità ha scoperto il complotto dei francesi dietro i rubli alla Lega

Maurizio Belpietro non si arrende. Lui che di complotti se ne intende oggi “scopre” che c’è un’«ombra francese nell’agguato a Salvini», ovvero nella storia dei rubli alla Lega, perché “Il legale che ha scortato l’ex portavoce del ministro all’Hotel Metropol fa parte di una loggia transalpina vicina al governo europeo più ostile al leghista. Meranda (che nell’audio sembra un agente provocatore) si è autodenunciato a Repubblica, a cui fornisce notizie”.

La Verità si appoggia quindi alla notizia su Gianluca Meranda massone riportata dal Fatto ieri per costruire l’affascinante ipotesi di complotto che vedrebbe quel cattivone di Macron dietro tutta la storia dell’audio di Buzzfeed; già che c’è, aggiunge anche sospetti nei confronti dell’avvocato amico di Savoini e vicino alla Lega. Il ragionamento non fa una grinza, direbbero i terrapiattisti.

Ma c’è un però. E cioè che oggi è il 15 luglio: tre giorni fa, il 12 luglio, la Verità denunciava la “manina renziana” dietro “la panna montata dei soldi di Putin alla Lega”. E tutto ciò non può che far sorgere domande spontanee. Ovvero: se è renziana, non può essere macroniana, giusto? Oppure Renzi e Macron si sono appattati per fregare pòro Salvini, invidiosi del clamoroso successo nei sondaggi del Capitano?

Oppure, siccome intanto la Lega denunciava la manina degli USA dietro l’attacco a Salvini, non sarà che Trump, Renzi e Macron si sono appattati per fregare Salvini terrorizzati dal potere del Capitano? E che ruolo ha avuto in tutto ciò Darth Vader? Misteri che verranno spiegati nella prossima puntata de La Verità.

