L’ambasciatore russo all’Onu dice per sbaglio la verità sui fatti di Bucha ma poi si corregge | VIDEO

Per la prima volta un importante esponente del Cremlino dice la verità sugli orrori della guerra in Ucraina: Vasily Alekseevich Nebenzya, ambasciatore russo all’Onu, in un discorso nel quale stava fornendo la versione di Mosca sul massacro di civili a Bucha – periferia Nord Ovest di Kyiv – ha detto: “I cadaveri non c’erano prima che le nostre truppe arrivassero”. È esattamente così: sono stati uccisi, almeno in 400 secondo le autorità ucraine, dai militari russi. Ma si tratta soltanto di una gaffe. Nebenzya si è infatti immediatamente corretto: “Prima che se ne andassero, intendevo”. L’ennesima fake news diffusa per volere di Putin e smentita puntualmente dall’analisi del New York Times fatta basandosi su diverse immagini satellitari che localizzano i cadaveri in strada proprio nei giorni di occupazione.

My goodness, this must be the mother of all Freudian slips – by the Russian ambassador to the UN just now 👇

