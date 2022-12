Il tifoso argentino che si lancia da un ponte per saltare sul pullman dei calciatori | VIDEO

I festeggiamenti per un risultato storico e atteso da oltre 36 anni hanno toccato vette di follia, superando anche quella linea sottile della noncuranza dei possibili effetti nefasti di alcuni gesti eclatanti sulla propria e sull’altrui salute. Durante la grande festa per le strade di Buenos Aires, un tifoso dell’Argentina ha avuto la malsana idea di attendere il passaggio del bus scoperto – a bordo del qualche stavano viaggiando i calciatori che si sono laureati Campioni del Mondo in Qatar – per lanciarsi dall’altro e provare a prender parte alla “festa” sul mezzo. Ma l’uomo ha sbagliato i calcoli e dopo esser caduto in malo modo sulla parte posteriore del pullman, ha proseguito la sua corsa schiantandosi contro il suolo. Le immagini sono forti, ma l’uomo in questione è stato poi soccorso.

A fan threw himself from a bridge on the Argentina bus and hurt himself badly. Here the moment. But please wait for second video when he is carried away, because it’s the image of the Argentina celebrations pic.twitter.com/w8hU6hGnY5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 20, 2022

Tifoso Argentina si lancia da un ponte per salire sul bus scoperto

Il video del tifoso Argentina che si lancia dal ponte è stato solamente uno dei momenti di “follia” collettiva per le celebrazioni del terzo titolo mondiale della Nazionale albiceleste. Per le strade della capitale, sono scesi oltre 4 milioni di persone che hanno provato ad avvicinarsi e accompagnare il bus scoperto a bordo del quale c’erano Lionel Messi e i suoi compagni. Ed episodi simili si sono verificati in molte zone della città, dove la festa ha lasciato spazio anche a tragedie.

Buenos Aires e non solo. Perché nelle ore immediatamente successive alla conquista del terzo mondiale, un giovane di 22 anni è morto per asfissia. Era sceso in strada, a bordo di una moto, con un suo amico per festeggiare lo storico successo. Al collo aveva la bandiera albiceleste e quel vessillo è stato per lui fatale: la bandiera è rimasta impigliata in una delle ruote del mezzo, provocando un incidente e lo strangolamento della vittima.