Cosa c’è che non va nel video di Tullio Solenghi contro i tedeschi

Nei giorni scorsi Tullio Solenghi ha pubblicato un video su Facebook in cui parla del Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, puntando il dito sui Coronabond e sull’opposizione dei paesi del Nord, tra cui la Germania, alla mutualizzazione del debito per l’emergenza. Molto correttamente, Solenghi è scandalizzato per l’incredibile atteggiamento di Germania, Finlandia e Olanda nei confronti degli altri paesi europei che stanno facendo melina sulla questione, ma l’attore tracima imputando ai tedeschi un po’ tutte le colpe del mondo: “Si credono una razza superiore, ancora oggi, non possono cedere ai prestiti ai poveracci, per carità no. Poi c’è che il paziente zero del Coronavirus è un tedesco e i coglioni girano. Ma io vorrei ricordare ai tedeschi una cosa: appena finita la Seconda Guerra Mondiale, se la comunità internazionale avesse ragionato con la loro logica e avesse richiesto i danni di guerra a loro, oggi vivrebbero tutti nelle bidonville. Noi siamo empatici, siamo umani. Grazie di essere italiani e non tedeschi”.

Non ho mai usato i video per parlare su Twitter ma ho deciso di inizia farlo. Vorrei farvi riflettere sulla #Germania e #coronabond e sul razzismo e odio che troppi stanno sputando in modo bestiale ed irrazionale pic.twitter.com/v5BnMyfinI — Barbara Collevecchio (@colvieux) March 29, 2020

A prescindere dalle giuste osservazioni riguardo l’atteggiamento della Germania sui Coronabond, Solenghi non sembra cogliere il punto della questione e la butta sull’odio nei confronti dei tedeschi, come osservato anche su Twitter. Ma soprattutto, come gli spiega oggi Stefano Disegni sul Fatto, rischia di fomentare l’odio inutilmente: