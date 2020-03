Giuseppe Conte e il muro della Germania su Coronavirus, MES e Fondo Salva-Stati

Alla fine non si arriva all’accordo in Europa sulla mutualizzazione del debito per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e la Germania continua nella sua corsa solitaria verso il vaffanculo da parte degli altri stati europei. Tommaso Ciriaco e Alberto D’Argenio su Repubblica spiegano che i soliti “paesi del Nord” – ma con i tedeschi in prima linea – hanno bloccato tutto:

È una riunione infuocata. E il pendolo, almeno per adesso, va nella direzione contraria agli Eurobond. La ragione ruota attorno alla figura di Angela Merkel. La Cancelliera li boccia. E questo, nonostante il fatto che David Sassoli e Cristine Lagarde si schierino a favore dei titoli di debito comunitari. Più freddi invece il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Eppure, Giuseppe Conte aveva atteso il Consiglio con la speranza di avvicinare almeno di un po’ il compromesso. «Alla fine – prevedeva coi ministri dem, prima di tuffarsi nella notte più dura della trattativa più dura – troveremo un punto di caduta». L’obiettivo era alzare il tiro a tal punto da consentire a Merkel di piegare le resistenze a Berlino – e quello di Paesi “satelliti” come Austria, Finlandia e Olanda – per avvicinare una soluzione. L’idea del premier e di Sanchez era proporre gli European recovery bond, titoli europei vincolati alla crisi del virus ed emessi una tantum. Insomma dei Coronabond, senza “socializzare” il resto del debito pubblico dei Paesi membri. L’unico strumento davvero in grado di offrire ai Paesi più fragili migliaia di miliardi per rilanciare l’economia ed evitare il fallimento sotto il peso dei debiti accumulati in questi mesi. La differenza rispetto alla tradizionale idea di Eurobond è nel nome e nel loro utilizzo: la formula – escogitata dal partito di Macron su suggerimento dell’eurodeputato italiano Sandro Gozi – permette di legare l’emissione alla ripresa economica. Verrebbero proposti ai mercati una tantum, senza condividere il rischio sul debito limitandolo a una sola emissione.

La storia è già di per sé incredibile, visto che se la Germania riesce a dire di no anche nell’occasione dell’emergenza sanitaria non si capisce quando mai sarà il momento della mutualizzazione del debito europeo.