La foto di Toninelli al mare

Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, è andato all’attacco oggi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli per una foto pubblicata su Instagram in cui lui, “con occhio sempre vigile su ciò che accade in Italia”, indossa un cappellino della Guardia Costiera italiana. “Forza Italia aveva chiesto che il ministro venisse già questa settimana in Parlamento per riferire sul disastro del ponte Morandi, ma Toninelli aveva fatto sapere di aver bisogno di tempo per raccogliere più informazioni e ha fissato al 27 agosto. Forse, vista la scenografia della foto su Instagram, il tempo gli occorreva per raccogliere conchiglie”, dice Mulé, ex direttore di Panorama. Che conclude così: “In quella foto non c’è l’Italia, ma un politico ridicolo che non si rende neppure conto di quanto sia inopportuno andarsene in giro e abbandonare la nave del suo Paese. ‘Risalga a bordo, cazzo’, gli direbbe il suo compagno di partito De Falco. Ecco, lo faccia Toninelli e si vergogni”

Da segnalare che il riferimento alla Guardia Costiera nel post di Toninelli ha scatenato tutti quelli che nei giorni scorsi hanno confuso la Diciotti con una nave della ONG, insultando a più riprese il comandante Giovanni Pettorino perché aveva compiuto il suo dovere salvando migranti in mare.

