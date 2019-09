Il sottosegretario che scrive la pronuncia delle parole inglesi nell’interrogazione

L’onorevole di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto ha raccontato sulla sua pagina facebook una storia molto divertente che riguarda il sottosegretario M5S al Lavoro Stanislao Di Piazza: Di Piazza è venuto in Parlamento per replicare a un’interrogazione di Rizzetto sul caso Whirlpool e dopo l’intervento l’onorevole di FdI ha chiesto il testo dell’intervento per poterlo visionare.

E qui ha scoperto che qualcuno, forse il sottosegretario stesso, ha scritto la pronuncia delle parole inglesi presenti nel testo, ovvero quelle della Passive Refrigeration Solution, società anonima con sede in Svizzera che dovrebbe acquistare, secondo le intenzioni della stessa Whirlpool, lo stabilimento di Napoli. Certo, con tutte le colpe dell’ex ministro dello Sviluppo, questa dell’interrogazione pare proprio una piccola gaffe.

Intanto oggi i 420 operai dello stabilimento Whirlpool di via Argine, dove si producono lavatrici, hanno sfilato fino al consolato USA di Napoli. Una delegazione è stata anche ricevuta nel Consolato statunitense per circa 10 minuti. I lavoratori, che hanno portato striscioni e acceso fumogeni gialli, chiedono l’intervento del Governo sul presidente americano Donald Trump per indurre Whirlpool a fare un passo indietro. L’accordo sottoscritto da Whirlpool nell’ottobre 2018, sostengono tutte le sigle sindacali, non può essere messo in discussione e puo’ essere solo un punto di partenza per ragionare del futuro del sito napoletano.

Leggi anche: Spieghiamo al leghista Morelli la differenza tra Greta Thunberg e Greta di Pontida