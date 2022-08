Sondaggi politici: è testa a testa Meloni-Letta, mentre risale Azione di Calenda

Le variazioni, in termini percentuali, sono ormai irrisorie. Dopo i picchi (in positivo, ma anche in negativo per alcuni partiti) registrati nei giorni successivi alle dimissioni di Mario Draghi e del suo governo, la situazione messa in evidenza dai sondaggi politici oggi offre un quadro piuttosto stantio. Ovviamente, come accade in questi casi, i risultati delle rilevazioni devono necessariamente essere prese con le pinze ma possono offrire la cornice entro la quale i diversi schieramenti stanno sgomitando alla ricerca del voto. E le tendenze delle ultime settimane sono confermate anche da quanto rilavato da Demos per il quotidiano La Repubblica.

Sondaggio Demos: le tendenze nazionali sono confermate (polarizzazione Pd-FdI, crollo Lega e M5S, trend di crescita per Azione/+E), se devo dire la cosa che trovo più interessante è Italia Viva vicina al 3 pic.twitter.com/vdjzLtjF1I — Giovanni Diamanti (@giodiamanti) August 4, 2022

Sondaggi politici oggi, Fratelli d’Italia tallonata dal PD

Nella tabella dei sondaggi politici oggi, giovedì 4 agosto, si possono vedere le variazioni delle stime di voto (il campione è limitato, si tratta infatti di proiezioni basate su 1000 cittadini aventi diritto al voto) negli ultimi mesi, messi anche in relazioni con le ultime due tornate elettorali nazionali: le Europee del 2019 e le Politiche del 2018 (quelle che hanno portato alla formazione dell’attuale legislatura che scadrà con il voto del 25 settembre).

Fatta questa premessa, passiamo ai dati. Prosegue il testa a testa tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. La costante ascesa del partito guidato da Giorgia Meloni è evidente da tempo, mentre il lavoro del segretario dem Enrico Letta ha portato il PD a una crescita più lenta, ma costante. La differenza tra i due, come evidenziato dalla rilevazione Demos, è dell’1.3% (una forbice superiore rispetto, per esempio, all’ultimo sondaggio settimanale di SWG). Per quel che riguarda gli altri partiti, Lega e MoVimento 5 Stelle (i due partiti che hanno aperto le danze governative nel 2018) sono in continuo calo. Discorso diverso, invece, per Forza Italia che da tempo – dopo il 14% delle Politiche 2018 – veleggia attorno all’8%.

Per quel che riguarda le coalizioni elettorali, i numeri parlano chiaro: il centrodestra, trascinato da Fratelli d’Italia, sembra essere lanciatissimo verso la vittoria (per quel che riguarda i voti totali, ma senza tenere conto del peso dei seggi uninominali) rispetto a quel tentativo di alleanza ibrida che il Pd vorrebbe portare a compimento (con tutte le difficoltà del caso, come le tensioni tra Fratoianni-Bonelli e Calenda). E i sondaggi politici oggi, anche secondo la rilevazione Demos, sembrano premiare il leader di Azione che ha superato il 5% dei consensi (sempre parlando di intenzioni di voto).

(Foto IPP/Fabio Cimaglia)