Secondo i sondaggi politici pubblicati oggi da Sky tg24 e curati da YouTrend e Agenzia Quorum sale il centrodestra e cala il centrosinistra. Questo cambiamento nei sondaggi è avvenuto dopo la recente rottura tra Calenda e il Pd guidato da Letta.

Come cambiano i sondaggi politici dopo la rottura Calenda-Pd

Secondo la rilevazione curata da YouTrend e Agenzia Quorum per Sky tg24 sulle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia con il 24,2% è il primo partito, seguito dalla Lega al 14,0% e Forza Italia all’ 8,9%. Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra troviamo in testa il Pd con il 22,3%. Azione risulta al 2,0%, percentuale commentata come “clamorosa” da molti ma subito ridimensionata da Lorenzo Pregliasco, uno dei creatori del sondaggio in questione, che sottolinea come in realtà il partito di Calenda non sia mai salito, nei sondaggi di Youtrend, sopra il tre o quattro percento, mentre percentuali più elevate sono state registrate da altre rilevazioni. Quindi secondo Pregliasco la percentuale di oggi non sia affatto estranea a quanto rilevato fino ad ora.