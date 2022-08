Sondaggi politici: Fratelli d’Italia cala per la prima volta da settimane

Un calo fisiologico, ribadendo come i sondaggi politici di oggi (come quelli di ieri) rappresentino solamente uno scenario hic et nunc delle intenzioni di voto degli italiani. Ma dopo alcune settimane condizionate da un trend in continua ed esponenziale crescita, per la prima volta Fratelli d’Italia registra un brusco stop. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, perde lo 0,8% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana (quella in cui era stato toccato il massimo storico) effettuata da SWG per il Tg di La7.

Sondaggi politici oggi, il primo calo di Fratelli d’Italia dopo settimane

Un -0,8% che fa scendere Fratelli d’Italia al 24.2%, rimanendo comunque il primo partito anche secondo i sondaggi politici oggi. Ma il Partito Democratico torna a tallonare quello guidato da Giorgia Meloni. Il calo di quest’ultimo e il mezzo punto percentuale guadagnato dai dem nell’ultima settimana portano ad accorciare la forbice: FdI al 24.2%, PD al 23.7%. E nel centrodestra c’è da segnalare, come ormai accade da tempo, l’ennesimo calo della Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio, infatti, scende al 12% perdendo lo 0,4% rispetto alla scorsa settimana. E quel che ha perso il partito di via Bellerio è stato guadagnato da Forza Italia.

Per quel che riguarda il centrosinistra e il famoso campo largo, oltre al Pd che guadagna terreno sugli altri partiti, c’è da segnalare la continua crescita dell’alleanza Azione +Europa che sale al 6.8% guadagnando lo 0.8% rispetto alla rilevazione precedente. E così anche Verdi e Sinistra Italiana crescono di mezzo punto percentuale, mentre Italia Viva di Matteo Renzi non riesce a divincolarsi dalla morsa del 3% e continua a fluttuare tra il 2.8 e il 2.9%. Il tutto mentre il MoVimento 5 Stelle prosegue nella sua caduta libera. Per la prima volta, da anni, il partito ora guidato da Giuseppe Conte è sceso al 10%.