Sondaggi: il sorpasso del Pd su Fratelli d’Italia

Sondaggi oggi 20 agosto: ecco i dati. La gara dei partiti per il primato è sempre più a due: Pd e Fratelli d’Italia si tallonano costantemente nei sondaggi, strappando sorpassi e guardandosi molto da vicino. Stando agli ultimi dati resi noti da BiDimedia su un campione di 2107 intervistati, col 24.2% il partito di Enrico Letta ha superato quello di Giorgia Meloni, fermo al 24%. Un’altra rivelazione di Tecnè, invece, darebbe i dem al 23.5% e i meloniani al 24.3%.

Sondaggi oggi 20 agosto: i dati sulle coalizioni

Ma i dati più schiaccianti dei sondaggi oggi 20 agosto emergono se si guarda alle coalizioni: quella di Centrodestra a trazione meloniana avrebbe addirittura il 46,6% delle preferenze, guadagnando ben sei decimi in più rispetto alla rilevazione della prima settimana di agosto. Un aumento, questo, spiegabile soprattutto con la crescita dei compagni di coalizione di FdI: la Lega si afferma al 13.6%, Forza Italia al 7% e i moderati di Toti all’1,8%.

Per quel che riguarda il Centrosinistra, invece, il Pd guida la coalizione col 24.2% appunto, mentre è in calo di un decimo l’alleanza Sinistra-Verdi che si attesta al 3,9%. Impegno Civico di Luigi Di Maio è allo 0,9%, mentre +Europa di Bonino e Della Vedova, secondo BiDimedia, raggiunge il 2.1%. Il totale per il Centrosinistra sarebbe quindi del 31.1%, 15 punti percentuali sotto la coalizione di Centrodestra.

Per il M5S, partito di maggioranza relativa in questa legislatura, si osserva una lieve crescita al 10%, anche se i numeri dopo la scissione di Di Maio e la rottura col Pd rimangono piuttosto bassi rispetto a quelli di un tempo. Il Terzo Polo, composto da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, avrebbe invece appena il 5.2% delle preferenze, ben lontano dall’obiettivo del 10% dichiarato dai due leader. In crescita Italexit di Paragone col 2.4%, mentre scende all’1% Alternativa per l’Italia di Adinolfi e sotto il punto percentuale Unione Popolare, lista che riunisce formazioni di sinistra radicale. 0.8% per Italia Sovrana e Popolare del PC di Rizzo.

Cresce anche dello 0.5% l’affluenza alle urne, con la propensione al voto del 64% degli italiani. Gli indecisi se andare o no alle urne sarebbero invece il 26%