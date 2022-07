Sondaggi, Fratelli d’Italia tocca il suo massimo storico

La rilevazione di SWG per il Tg di La7 mostra la crescita del partito di Giorgia Meloni, ma anche del Partito Democratico

Nel mezzo della crisi di governo (con la possibilità, ancora in essere, di un voto anticipato), i sondaggi politici di oggi assumono un peso notevole per provare a fornire un presumibile scenario elettorale. I trend confermano la percezione pubblica di quei riflessi che arrivano dalle stanze parlamentari in cui si è consumato lo strappo attorno all’esecutivo guidato da Mario Draghi. E c’è un partito, quello di Giorgia Meloni, che guadagna terreno arrivando a conquistare il suo massimo storico.

Sondaggi politici oggi, cosa dicono i dati SWG

Secondo i sondaggi di SWG per il Tg di La7, infatti, Fratelli d’Italia è cresciuta (rispetto alla rilevazione precedente) lo 0,3%. Tutto ciò porta il partito di Giorgia Meloni a toccare quota 23,8% (ricordando che si tratta sempre di stime basate su un campione ridotto – 1.200 persone – di cittadini aventi diritto al voto). Numeri mai esplorati in precedenza, che confermano come le gerarchie all’interno dell’ecosistema complesso della coalizione di centrodestra sia decisamente mutate rispetto allo scorso anno. Perché Lega e Forza Italia (i due partiti che sostengono l’esecutivo Draghi, almeno fino al voto di fiducia di domani) continuano a perdere terreno: il partito di Matteo Salvini perde mezzo punto percentuale e scende al 14%; quello di Silvio Berlusconi, invece, cala dello 0,4% tornando a veleggiare attorno al 7,4%.

Il PD è il partito che guadagna di più rispetto alla rilevazione precedente. Con il +0,4%, infatti, i dem raggiungono il 22,1%. In questo momento, dunque, si fa sempre più forte il dualismo tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Anche perché il MoVimento 5 Stelle continua nella sua caduta libera. Lo strappo con Draghi, infatti, non ha fatto altro che acuire il malcontento tra gli elettori. E quel 11,2% registrato dai sondaggi politici oggi rischia di essere solo l’inizio della caduta verticale. Per quel che riguarda gli altri partiti, invece, la situazione è questa.

