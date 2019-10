Sondaggi Piazzapulita, perdono PD, M5S e Lega

Ieri a Piazzapulita sono stati mostrati i sondaggi di IndexResearch che mostrano un calo per Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle così come per la Lega. I partiti di maggioranza e il partito leader sono tutti e tre in calo.

A guadagnare voti soltanto Fratelli d’Italia e Italia Viva, ma per percentuali minime, mentre Forza Italia rimane stabilmente sotto il partito della Meloni.

Perde anche +Europa con Emma Bonino mentre Verdi e Sinistra rimangono stabili.

Complessivamente la situazione vede un’emorragia importante di voti nel MoVimento 5 Stelle che però non finisce nella cassa di altri partiti. Dopo i grandi spostamenti frutto del ribaltone di maggioranza che ha portato al governo il PD la situazione comincia a stabilizzarsi, in attesa di notizie dall’attualità che potrebbero arrivare dal voto nelle regioni (l’Umbria assume un’importanza sempre maggiore e attualmente il centrodestra è in vantaggio) e dalle vicende politiche, in primis la legge di bilancio. Sempre più decisiva nel predire i risultati delle prossime elezioni appare la legge elettorale: per adesso il combinato disposto con il taglio dei parlamentari e la possibilità di un’alleanza PD-M5S – che però non è stata nemmeno immaginata finora dai grillini per le elezioni politiche – dà in vantaggio il centrosinistra.

