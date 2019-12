Simone Angelosante, consigliere regionale della Lega in Abruzzo, ha sentito il 29 novembre scorso l’improvvisa necessità di parlare del Meccanismo Europeo di Stabilità e di proporre una soluzione originale alla diatriba: “In sintesi l’Italia di Conte ha firmato senza autorizzazione del Parlamento sovrano, un trattato che serve alla Germania impegnando l’Italia a versare 125 miliardi che non potrà mai avere indietro. Questo si chiama ALTO TRADIMENTO agli interessi nazionali. In tempo di guerra era punito con la fucilazione alle spalle”.

Simone Angelosante: il consigliere leghista che vuole far fucilare Conte per alto tradimento

Ora, c’è un dettaglio che sfugge al consigliere leghista, che dimostra una preparazione sul MES simile a quella del capo del suo partito Matteo Salvini: Conte non ha firmato niente. Ovviamente non è l’unica sciocchezza contenuta nello status di Angelosante, che non sembra proprio aver capito a cosa serva il MES: il Fondo salva stati serve anche a salvare le banche che sono in difficoltà ma non solo le banche tedesche ma tutte le banche che sono in difficoltà. Ad esempio se una banca italiana andasse in crisi e non ci fossero fondi sufficienti per salvarla allora interverrebbe il MES che farebbe l’esatto contrario di quello che dice la Lega: ovvero impedire che i risparmi degli italiani in quella banca vadano in fumo.

In più, fino ad oggi il MES è intervenuto per aiutare Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro ed ha aiutato a mettere in sicurezza il sistema bancario spagnolo che era andato in crisi a causa della bolla del mercato immobiliare. Stare fuori dal MES significa non poter beneficiare in futuro (ma la speranza è che non debba accadere) di questo sistema di salvaguardia che consente ad un paese in difficoltà di continuare a pagare stipendi e pensioni. Certo, c’è la possibilità che anche altri ne possano beneficiare, ma questo è il significato di mutua assistenza. Fa sorridere che Salvini lo scopra solo ora. Ma Angelosante, professione medico, 55 anni, un passato in Alleanza Nazionale e poi la folgorazione leghista, era già noto alle cronache per essere entrato in polemica con Roberto Vecchioni, colpevole di aver cantato Bella ciao durante un suo concerto nella cittadina di cui è sindaco. Il cantautore “fa propaganda di basso livello”, disse. Per gli alti livelli, citofonare Angelosante.

Leggi anche: Dal rosario in “riparazione” per il gay pride a quello per Salvini, la parabola (poco) cattolica di Angela Ciconte