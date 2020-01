«Matteo Salvini? Un gran c….»

” Che poi uno spacciatore sia tunisino, italiano o finlandese non è importante. Il ragazzo dice di non essere uno spacciatore? Difficile trovare un rapinatore che confessi di essere un rapinatore”: ieri Matteo Salvini ha continuato a giocare all’investigatore privato con la famiglia a cui ha suonato al citofono. A Diritto e Rovescio il ragazzo ha invece parlato davanti alle telecamere, ribadendo di non essere uno spacciatore mentre il Giornale ha scritto che il fratello, che non abita più in quella casa, ha precedenti ma non per droga.

Le parole del ragazzo alla cui famiglia @matteosalvinimi ha citofonato ieri: “Potrebbe avermi rovinato la vita. Ora lo quereliamo”

Che ne pensate delle sue parole?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/HWv9uFT2zW — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) January 23, 2020

“Domani andiamo a fare denuncia, io non ho mai avuto precedenti, può darsi che Salvini mi ha rovinato la vita”, dice il ragazzo durante la trasmissione di Mediaset. “Non ero in casa quando Salvini ha citofonato, mio padre mi è venuto vicino e mi ha detto di stare tranquillo. Salvini? Per me è un gran co…”, conclude.

