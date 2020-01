Il Giornale e il pregiudicato in casa che non lo era

Qualche giorno fa Il Giornale ha pubblicato un contenuto su Mattia Santori, accusato nel titolo in prima pagina di “fare affari con l’immigrazione”. Nell’articolo la frase in prima pagina veniva smentita, perché diventavano “i suoi amici” a fare affari con l’immigrazione. Ovviamente non era vero neanche quello, a meno che non si consideri che allora il Giornale fa affari con l’indignazione e con l’invenzione. Stamattina possiamo di nuovo riscontrare il divertente metodo Boffo del quotidiano di Sallusti. Nel titolo dell’articolo dedicato alla vicenda di Salvini che citofona si va dritti, sicuri, precisi sul punto: “In casa c’è un pregiudicato”. Nell’articolo, correttamente, si scrive che il fratello maggiore del 17enne accusato dal Capitano nell’indagine citofionica “ha precedenti”, ma “non vive più nella zona”.

E in prima pagina? Ma che domande, non vi ricordate il Metodo Santori?

Non è tutto così meraviglioso?

