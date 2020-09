Salvini non è più solo: arriva la segreteria politica della Lega

Salvini non è più il solo a decidere nella Lega ieri ha annunciato che sarà affiancato da una segreteria politica con dei dipartimenti. Non sarà un vero e proprio affiancamento alla guida della Lega, ma il partito è orientato a creare una catena di comando più efficace, puntando a una struttura di raccordo tra il leader e i capi dipartimento, nominati negli scorsi mesi. Spiega il Corriere

La spallata al governo non c’è stata. E adesso nel centrodestra è resa dei conti. Obiettivo preferito di accuse e distinguo, fuori e dentro la Lega, Matteo Salvini. In testa alla rivolta contro l’ex vicepremier, Giovanni Toti e Mara Carfagna («è finito il quinquennio d’oro del populismo»), la coppia che tentò, invano, un’Opa sulla leadership dei moderati di destra. Ma la vera novità viene proprio dalla Lega. La annuncia, a Porta a Porta, lo stesso Salvini: «Ci sarà una segreteria politica. Io più delego, più son contento. E un momento in cui la società ha bisogno di risposte precise. Abbiamo creato dei dipartimenti. Quindi ci stiamo organizzando alla vecchia maniera. Non credo al partito di plastica, alla piattaforma Rousseau e al partito spot, credo ai consiglieri comunali e regionali».