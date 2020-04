Attenzione che Salvini adesso non vuole più scendere in piazza ma occupare il Parlamento

Era tanto tempo fa, addirittura il 27 aprile (oggi è 29), e Matteo Salvini annunciava la rivolta contro la quarantena: “Molti di voi mi dicono ‘organizzaci, Matteo’: raccogliamo le idee in questi giorni e il primo maggio lanciamo un piano per la ricostruzione nazionale e se sarà necessario perché non vi ascoltano ci faremo vedere e sentire compostamente e dignitosamente, distanti con guanti e mascherine, fuori dagli schermi e dai social. E’ un mese e mezzo che ci tengono a discutere su un telefonino, torniamo nelle nostre strade e nelle nostre piazze. C’è di mezzo il futuro dei nostri figli. La libertà non ha prezzo, non la puoi tener chiusa mentre mezza Europa sta riaprendo”.

Ora, che andare in piazza con la mascherina rischiasse di rappresentare una violazione del decreto Salvini è solo un dettaglio umoristico. Fa invece meno ridere che ieri sera lo stesso Salvini abbia sfottuto Giorgia Meloni che aveva a sua volta organizzato una manifestazione davanti a Palazzo Chigi: “Come si risolvono i problemi? Non andando a manifestare per un quarto d’ora in piazza, lo dico, con massimo rispetto alla politica”. E a sua volta annunciava: Da questa settimana i parlamentari della Lega porteranno la vostra voce su alcuni punti precisi”, presentando proposte in Parlamento.

Ebbene, non ci crederete. Ospite della Vita in Diretta, Matteo Salvini ha di nuovo cambiato idea: “I parlamentari della Lega staranno a oltranza giorno e notte fino a che non ci saranno risposte certe. E’ il nostro posto di lavoro, rispettiamo le regole. Non si può dare in piazza, fare manifestazioni. Anzi quelli che sono andati in piazza con la bandiera rossa il 25 aprile secondo me non hanno dato il buon esempio”. Sono passate meno di 48 ore e ha già cambiato idea due volte.

