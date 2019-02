Si vota per salvare Salvini ma Rousseau non funziona e il Blog delle Stelle è down

Tutti quelli che paventano i rischi di impicci nel voto su Rousseau per salvare Salvini dovrebbero osservare la plastica immagine che mostriamo qui sotto: rappresenta gli incredibili problemi tecnici che il primo partito d’Italia non riesce a risolvere da anni ogni volta che c’è una votazione piuttosto sentita su Rousseau. Le due risorse internet del MoVimento 5 Stelle sono down da alcune ore, come regolarmente accade in queste situazioni.

La società di informatica Casaleggio Associati non è mai riuscita a risolvere questi problemi; da quando la gestione è passata a Rousseau la situazione è discretamente peggiorata visto che il numero degli utenti iscritti è diminuito ma l’errore nello stabilire una connessione al database continua a fare bella mostra di sé. Mentre Davide Casaleggio svolge periodicamente le sue indagini su fantomatici su fantomatici sicari informatici, il re è nudo.

Intanto, nota l’Adn Kronos, è cambiato il quesito su Rousseau dopo le proteste di ieri. Nel quesito è stata aggiunto il seguente inciso ”è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato” in caso di risposta affermativa e ”non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato” in caso di risposta negativa. La modifica, a quanto si apprende, è stata apportata in seguito alle frizioni che ieri hanno accompagnato il post in cui veniva annunciato il voto sul caso Diciotti.

È facile pronosticare che i problemi sul sito di Rousseau proseguiranno da oggi alle 11 (la votazione è stata rimandata di un’ora) fino alla fine della votazione. Accade sempre, ma il M5S fa sempre finta di nulla. Impossibile non vedere in tutto ciò non una semplice metafora, ma un vero e proprio metodo di governo.

