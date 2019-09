E Rocco Casalino chiama i ministri PD

Adalberto Signore sul Giornale oggi racconta un curioso aneddoto che riguarda la comunicazione del nuovo governo, il ruolo di Di Maio che vuole copiare Salvini e le iniziative di Rocco Casalino, che è rimasto con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e ora vorrebbe tentare di “coordinare” il nuovo governo, compresi i ministri del Partito Democratico.

E proprio in quest’ottica un tema caldo sul tavolo del nuovo governo è la comunicazione, sempre più determinante in una politica fluida e che viaggia su diversi canali e con diversi registri. A largo del Nazareno, per dire, non hanno gradito che il portavoce del premier Rocco Casalino abbia chiamato direttamente alcuni ministri dem cercando di mettere in qualche modo il cappello sulla comunicazione dell’esecutivo.