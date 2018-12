La grande fuga degli ex renziani verso Zingaretti

Non solo Bonaccorsi e Gentiloni: ieri il Messaggero raccontava della diaspora dei renziani romani, che nel 2014 organizzavano le fila della Capitale dopo le delusioni per le primarie costruendo un’egemonia sul Partito Democratico romano che dura ancora oggi con Andrea Casu segretario.

Ma non c’è solo Roma all’interno della logica di riposizionamento che precede ogni celebrazione di congressi del Partito Democratico. E così se Lorenza Bonaccorsi e Paolo Gentiloni, un tempo nomi di spicco dei renziani della Capitale, abbandonano al suo destino il turborenzianissimo Luciano Nobili, nel resto d’Italia le cose non vanno meglio. Marianna Madia e Roberta Pinotti oltre a Gian Claudio Bressa sono gli ex ministri e sottosegretari che hanno fatto il salto della quaglia, passando a sostenere Zingaretti. Nel caso di Madia la scelta è curiosissima visto che il capo della sua (ex?) corrente, Matteo Orfini, con Zingaretti ha (aveva?) invece rapporti pessimi.

Ma non c’è solo lei ad aver saltato il fosso. Emanuele Lauria su Repubblica racconta che i cambiacasacca sono tanti:

Ma guai a chiamarli così: «Io continuo a seguire un percorso riformista, non seguo più Matteo che credo uscirà dal Pd», dice l’ex vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, che di Renzi fu assessora comunale a Firenze. «Ho creduto in questo giovane: non so se oggi è cambiato, certo è cambiato lo scenario attorno a lui – prosegue la Di Giorgi – e non se ne è accorto. Non si è mai chiesto, semplicemente: da dove ricominciamo?».

La deputata milanese Lia Quartapelle, che con Di Giorgi ha firmato l’appello delle donne per Zingaretti, è migrata solo negli ultimi giorni, al seguito di Paolo Gentiloni, sul fronte del governatore del Lazio: «La categoria dei renziani mi sembra un po’ superata», scherza. E ricorda, adesso, di come lei sia espressione di un Pd vincente, quello milanese di Sala, ed è naturale appoggiarne un altro, quello di Zingaretti: «Sono per un partito riformista: purtroppo negli ultimi anni si sono inseguite riforme liberali o istituzionali, non quelle sociali. E la gente ci ha punito».