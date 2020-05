La protesta a Montecitorio il primo giorno della Fase 2

Un tentativo di protesta davanti a Montecitorio è stato ripreso da LocalTeam e pubblicato in diretta sulla sua pagina Facebook. I giornalisti di Local Team hanno ascoltato il racconto di Sandro, un uomo che ha spiegato di protestare perché “è stato mantenuto dalla figlia” e i politici “hanno messo in prigione l’Italia mentre scarceravano i mafiosi”.

Alcuni dei manifestanti mostrano cartelli che parlano di negozi che “muoiono” e accusano: “State facendo morire il commercio”.

Altri portano magliette con articoli della Costituzione.

Alcune delle persone che si trovavano alla manifestazione sono state multate dalle forze dell’ordine che sono intervenute nel frattempo. “Siamo venuti qua perché ci stiamo rimettendo vite su vite, ogni serranda abbassata rappresenta una vita. Ci sentivamo di venire qui per manifestare, la prefettura ha rigettato tutto ma è importante dire a questo governo che non ci arrendiamo. Siamo padri di famiglia e persone di tutte le categorie, commercianti che non hanno più nulla”, dice uno dei manifestanti davanti alle telecamere.

“Oggi siamo 50, 60, 70, domani saremo ventimila: ci sarà un giorno in cui lo scontro sarà diretto”, continua. “Dobbiamo morire tutti per il vostro interesse? Noi non ce ne andiamo in silenzio”, chiude.

Non poteva mancare anche il tipo che si lamenta perché veniamo governati “da un premier non eletto, so’ dieci anni” (tutti i presidenti del consiglio non sono eletti da sempre perché la legge italiana non prevede l’elezione diretta del premier) e che chiede alla polizia di non eseguire gli ordini: “Conte può avere 100 giornalisti accalcati… loro lo possono fare… quanti carabinieri c’erano a Genova? E rompete il cazzo sempre ai morti di fame. Dieci anni che ci governa gente non eletta”.

I manifestanti sono stati cacciati da Montecitorio e portati dall’altra parte del marciapiede di via del Corso. A prescindere da tutte le ragioni, è interessante far notare che il 28 aprile scorso invece gli eletti di Fratelli d’Italia abbiano potuto manifestare a piazza Monte Citorio con tanto di cartelli e mascherine. Invece alle persone che sono scese in piazza oggi la prefettura ha negato il permesso e li ha velocemente sgomberati. Perché tutti gli animali sono uguali ma qualcuno è più uguale degli altri.