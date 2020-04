Il paese in cui un drone insegue la gente che fa un picnic e i Fratelli d’Italia possono manifestare anche se non si può

Del Capo della Polizia (ia ia oh) Franco Gabrielli avevamo già apprezzato la clamorosa coerenza nel difendere Salvini ministro con la divisa della polizia (“un gesto d’attenzione”) e nel criticare Salvini non più ministro con la divisa della polizia (“i cittadini non sono una banda di idioti“). Per questo, nella vecchia fattoria (ia ia oh) non sorprende che ieri Fratelli d’Italia abbia potuto manifestare davanti a Palazzo Chigi sostenendo di rispettare le normative quando, per quel che ci risulta, le normative prevedano che le manifestazioni vengano comunicate alla questura e che attualmente non sia possibile organizzarne a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ciò nonostante, questo è un paese in cui un drone insegue la gente che fa un picnic all’interno del parco dell’Adige, tra Porto San Pancrazio e San Michele Extra: è successo l’altroieri, quando un uomo e due donne sono stati multati per il mancato rispetto del Dpcm dello scorso 10 aprile.

Tuttavia anche questo non sorprende. Perché se Meloni & Santanché possono manifestare “in eleganti mise arancio e lilla” – così recitava il lancio di un’agenzia di stampa ieri – mentre si dà la caccia ai runner come se fossero pericolosi latitanti (i quali, invece, possono vivere indisturbati a Londra per trent’anni), allora è semplicemente evidente che nella vecchia fattoria (ia ia oh) tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri.

Quante bestie ha zio Tobia, eh?