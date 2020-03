Il piano per creare il vaccino per il Coronavirus e installarvi il microchip (spoiler: è una bufala)

«Creo un virus, lo propago, creo il panico…»: va bene che per fare un tavolo ci vuole il legno e per fare il legno ci vuole l’albero, ma il piano per creare il vaccino per il Coronavirus e così installarvi il microchip in effetti ci mancava.

Il piano per creare il vaccino per il Coronavirus e installarvi il microchip

Eppure, sappiatelo, è pienamente operativo anche se nel frattempo è stato scoperto – e copincollato – da centinaia di bacheche su facebook. Prevede la creazione di panico tramite l’annuncio di pandemia da parte dell’OMS (che fino a ieri non annunciava la pandemia per oscuri interessi evidentemente divergenti con il diabolico piano di oggi, ma pazienza), la creazione della crisi economica e la pulizia di malati e pensionati che costano soldi (ma allora perché tutta l’Europa è in lockdown?) e poi creo il vaccino, vendendolo e infilandoci il microchip (chissà perché lì e non nel pane, ma vabbeh).

1- CREO UN VIRUS

2- LO PROPAGO DOVE HO INTERESSI

3- CREO IL PANICO (OMS ANNUNCIA PANDEMIA)

4- CREO LA CRISI ECONOMICA CHE CERCO

5- FACCIO PULIZIA DI MALATI E PENSIONATI CHE MI COSTANO SOLO SOLDI

6- CONTROLLO TOTALMENTE LA POPOLAZIONE

7- CREO IL VACCINO

8- IMPONGO LA VACCINAZIONE CREANDO UNA LEGGE AD HOC

9- VENDO COSì IL VACCINO NEI PAESI CHE HO DESTABILIZZATO

10- I VACCINI SI PAGHERANNO (RICERCA E APPLICAZIONE) CON CIFRE ESORBITANTI DA DENARO PUBBLICO

11- IL VACCINO INOLTRE, CONTIENE IL MICROCHIP CHE DA TEMPO CERCAVO DI IMPIANTARE A QUESTI FESSI, ADIUVANTI TOSSICI E METALLI PESANTI

12- GLI AVVOLTOI SFRUTTANO IL CAOS PER FARE AFFARI

13- FINE DEL VIRUS E QUINDI DELLA PANDEMIA.

HANNO MESSO IN ATTO DI NUOVO IL CRIMINE PERFETTO…..

Tanto per la cronaca, va ricordato che i microchip sottocutanei sono piccoli chip RFID, simili a quelli delle carte di credito contactless che vengono impiantati sotto pelle, generalmente nello spazio tra pollice e indice. Cosa permettono di fare? Aprire le porte, pagare ai distributori automatici (cosa che è già possibile fare con gli smartwatch), accedere ai servizi aziendali. Insomma, niente di più eccitante di quello che si può fare con un badge aziendale. E la storia che le vaccinazioni le vaccinazioni di massa altro non sono che un espediente per inoculare nel corpo umano i temutissimi microchip non è certo una novità. E c’è ancora chi si preoccupa per le contaminazioni da nanometalli e dell’autismo! Sciocchi: il vero pericolo, l’assalto frontale alla nostra individualità viene proprio dai chip RFID.





Curiosamente anche il Populista, il giornale della nuova Lega, aveva affrontato l’anno scorso il problema del chip sottopelle in un articolo dove si parlava con toni millenaristici e profetici proprio del marchio della bestia dell’Apocalisse in arrivo grazie ai microchip, araldi della nascita della “società del controllo” «talmente mostruosa e alienante da trasformare le persone in automi».

Ironia della sorte è stato proprio grazie ad una cosa chiamata “La Bestia” che Salvini è arrivato al governo.