Perché Salvini non fa il test del tampone

Ieri abbiamo parlato del poliziotto della scorta di Matteo Salvini positivo al Coronavirus e della possibilità per il Capitano di fare il test del tampone. A quanto pare però il segretario della Lega non farà il test. Spiega oggi Repubblica in un articolo a firma di Carmelo Lopapa:

Matteo Salvini resta a disposizione delle autorità sanitarie qualora lo ritenessero necessario, ma non ha “necessità” di sottoporsi al tampone e finora non lo ha fatto. È quanto filtra da Milano, dove il leader della Lega è rientrato venerdì pomeriggio, qualche ora dopo aver appreso che un agente della sua scorta, benché asintomatico, è risultato positivo al Covir-19. «Farò tutto quel che le autorità sanitarie mi chiederanno di fare», aveva detto nell’immediato il segretario, lasciando intendere di essere pronto a sottoporsi anche lui al tampone. Tanto più perché quella sera stessa, venerdì, era nel palazzo della Regione Lombardia, col governatore Attilio Fontana (in autoisolamento volontario), per partecipare a una riunione operativa sull’emergenza. Lo aveva rimarcato anche per rispondere agli affondi dei sottosegretari 5S Buffagni e Sibilia. Ma nessuna di quelle “autorità sanitarie” si sarebba fatta viva ieri per sottoporre Salvini al tampone. Né lui ha avviato le procedure per farlo, non avendo alcun sintomo e non avendo avuto – come ha più volte sottolineato – alcun contatto diretto col ragazzo della scorta.

Ogni appuntamento elettorale per le regionali viene ovviamente cancellato, ma era già avvenuto domenica scorsa. Inevitabile adesso, in vigenza del decreto governativo che vieta qualsiasi assembramento. Solidarietà via social ha espresso in giornata a Nicola Zingaretti. Lo stesso ha fatto Giorgia Meloni, che in più ha avuto uno scambio di messaggi col segretario del Pd col quale ha un rapporto di vecchia conoscenza (entrambi romani).

