“Il Partito democratico del Lazio, come annunciato poche ore dopo l’aggressione, ha depositato presso il Comando dei Carabinieri di Frascati la denuncia-querela contro gli autori del blitz, organizzato da Gioventù Nazionale col sostegno di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, ai danni del circolo dem di Ciampino”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa del segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. I fatti risalgono alla notte del 24 luglio scorso, quando alcuni esponenti di Gioventù nazionale attaccarono di notte manifesti sulla sede del Pd di Ciampino con accuse per i fatti di Bibbiano.

Il PD denuncia Fratelli d’Italia per i manifesti su Bibbiano

Il 24 luglio scorso la pagina facebook del PD di Ciampino aveva denunciato i manifesti firmati da Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia con la scritta “Parlateci di Bibbiano”. Anche altre sedi del Partito Democratico a Roma e a Torino avevano ricevuto lo stesso trattamento, sempre da personaggi riconducibili all’estrema destra.

Adesivi con la scritta ‘Parlateci di Bibbiano’ sono comparsi nella notte sulla porta della sede regionale del Pd, a Torino, in via Masserano. Analoghi adesivi sono stati trovati anche su alcuni muri di Venaria (Torino), sempre vicino alla sede locale del Pd. La stessa cosa è accaduta a Roma. “Sui muri esterni delle sezioni Portuense (Municipio XI) e Casalotti (Municipio XIII) abbiamo trovato alcuni adesivi riportanti la scritta ‘Parlateci di Bibbiano’, peraltro con una grafica molto simile a quella dello striscione esposto qualche giorno fa durante il Consiglio regionale dai consiglieri della Lega, e altri adesivi con una foto della Sindaca Virginia Raggi e la scritta ‘Il problema di Roma è Casapound’. Sulla serranda della sezione di Montespaccato (Municipio XIII) ‘Parlateci di Bibbiano’ è stato scritto con la bomboletta spray,”, quanto denunciano in una nota Gianluca Lanzi ed Enzo Cuozzo, rispettivamente segretario del Municipio XI e segretario del Municipio XIII. Una sede del PD è stata imbrattata in modo simile anche ad Anguillara.

