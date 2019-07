Patrizia Starnone: la prof di diritto che auspica “un colpo in testa” al reo

Dopo il caso di Eliana Frontini, professoressa che si è rallegrata per il carabiniere ucciso ed è stata sospesa dal MIUR, un’altra docente decide di spiegarci che la frase “impara l’arte e mettila da parte” ha un suo significato intrinseco soprattutto sui social network. Si tratta di Patrizia Starnone, che sul suo profilo Twitter si definisce “avvocato e docente di diritto” e riguardo la foto di Natale Hjorth bendato e ammanettato in caserma scrive: “E’ scioccante il fatto che sia stata scattata, pubblicata e che qualcuno si indigni pure dopo l’efferato crimine perpetrato contro il nostro Carabiniere. Cari agenti delle FF OO quando è necessario e non vi è altra scelta un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro paese”.

L’uscita di Starnone provoca un uragano di repliche su Twitter e la docente rende privato il suo profilo lucchettandolo per evitare le repliche. Poi al Corriere della Sera replica così:

«Le mie parole sono state strumentalizzate – ha spiegato l’insegnante di Giaveno, che alle ultime comunali si è candidata con la Lega – perché io non ho fatto altro che invocare l’articolo 53 del codice penale: ovvero, quello che fa riferimento all’uso legittimo delle armi». Cioè: «Quando è in pericolo la vita di un rappresentante delle forze dell’ordine, ma potrebbe anche trattarsi di quella di un cittadino, è giusto usare le armi». Lei stessa dice di avere un carattere «passionale» e pur «con la coscienza a posto», se tornasse indietro magari sceglierebbe altri vocaboli o espressioni: «Forse userei un vocabolo meno colorito: un colpo al cuore, al petto. Ma il pensiero non cambia: io mi riferivo all’articolo 53. Conosco la legge e il rispetto per gli altri».

Il che, per carità, è anche vero. Ma se parliamo della foto di Hjorth, in quel momento l’indagato era in caserma e nessun carabiniere era in pericolo di vita. Che cosa c’entra l’articolo 53?

Leggi anche: Come Salvini cavalca la foto dell’americano bendato che puzza di tortura