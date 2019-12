Paola Taverna e Laura Castelli accompagnano Paragone alla porta del M5S

Paola Taverna e Laura Castelli accompagnano alla porta del MoVimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, che ieri ha fatto sapere di aver pronto un vaffa e un dito medio nei confronti dei grillini e, soprattutto, è andato con Alessandro Di Battista a una cena di attivisti. In un’intervista rilasciata a Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano la Taverna offre una via d’uscita al senatore che aveva promesso dimissioni in caso di accordo M5S-PD ma poi è rimasto in Parlamento:

Gianluigi Paragone potrebbe essere espulso per il no alla manovra.

Inizialmente avevo rispettato la critica di un collega di cui sono amica. Ma oggi ha esagerato con quello sfottò al gruppo (il dito medio mostrato in un video, ndr). Si può criticare, ma se devi fare così, anche no, grazie.