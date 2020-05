Arrivano le linee guida per la riapertura delle palestre licenziate dal Comitato Tecnico-Scientifico in attesa del 25 maggio, la data che dovrebbe segnare la ripartenza anche per i centri sportivi. In primo luogo i responsabili dovranno redigere un programma delle attività in modo da evitare gli assembramenti e regolamentare gli accessi prevedendo un numero massimo di sportivi nella struttura.

Le linee guida per le palestre

L’elenco delle presenze, come per barbieri e parrucchieri, dovrà essere mantenuto in una sorta di schedatura che servirà per l’indagine epidemiologica se per caso un avventore risultasse positivo al Coronavirus SARS-COV-2. All’interno dei locali si dovrà mantenere una distanza di un metro se non si svolge attività fisica e di due se ci si sta allenando. Gli attrezzi dovranno essere disinfettati dopo ogni utilizzo e quindi non ci si potrà allenare in due o alternare tra una serie di esercizi e l’altra. Gli attrezzi che non potranno essere igienizzati saranno vietati.

La disinfezione della struttura è comunque obbligatoria almeno una volta al giorno, alla chiusura. Ovviamente non si potranno condividere borracce, bottiglie, bicchieri, asciugamani e quant’altro.

Il grosso dilemma era quello legato agli spogliatoi e alle docce che potranno essere utilizzati. Sempre secondo i criteri di distanziamento. Importante utilizzare gli armadietti per riporre i propri effetti personali, sottolineando che tutto ciò che viene lasciato nell’armadietto, dallo smartphone all’accappatoio, dovrà comunque essere chiuso all’interno del proprio borsone. Le palestre si impegnano anche a fornire ai clienti, qualora ce ne fosse bisogno, dei sacchetti per riporre gli effetti personali. Le scarpe che si utilizzano in palestra non devono essere quelle con cui si è arrivati: era buonsenso igienico già prima. Queste invece sono le regole della Regione Lazio per le palestre nel dettaglio: