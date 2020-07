La presidente del VII Municipio Monica Lozzi, eletta con il MoVimento 5 Stelle, esce dal M5S (ma continuerà a essere a capo della municipalità) perché è “un partito che ha disatteso gran parte delle sue istanze, illudendo i cittadini di poter e voler davvero cambiare le cose in questo Paese”.

Monica Lozzi: la presidente del VII Municipio lascia il M5S

L’annuncio lo dà lei stessa su Facebook e a quanto pare la Lozzi aderirà al movimento Italexit di Gianluigi Paragone. Come di consueto, Lozzi lascia il M5S dopo essersi improvvisamente accorta di quanto i giornalisti scrivono dal 2012:

Oggi è uno di quei giorni, perchè non si può essere testimoni in prima persona dell’abbandono totale dei territori e del loro attivismo e far finta di niente, non si può essere parte e spettatore silente di un gruppo nato sui principi della valorizzazione del merito, della crescita culturale, della partecipazione dei cittadini, della trasparenza, della democrazia e ritrovarsi a sostenere un partito del meno peggio, in cui l’apparire vince sull’essere, l’informazione è divenuta una mera propaganda funzionale a trasformare i cittadini in fan dei più famosi, la democrazia interna si è rivelata una cieca oligarchia e una comunità anti sistema è diventata un centro di potere asservito con la sola finalità di preservare alcune posizioni personali raggiunte.

Oggi è il giorno in cui mi lascio alle spalle l’amarezza e la delusione di aver creduto in un sogno mandato in frantumi da una classe dirigente non all’altezza e priva di ogni vera visione politica e capacità di ascolto. Oggi esco da un partito che ha disatteso gran parte delle sue istanze, illudendo i cittadini di poter e voler davvero cambiare le cose in questo Paese. Oggi assumo l’unica scelta che consente di preservare la mia dignità, di camminare a testa alta e di non essere complice, iniziando una battaglia di Davide contro Golia con la consapevolezza di rendere ancora più difficile il mio futuro politico.

La parte più interessante del post, come succede di frequente quando si parla di grillini ed ex, sono le ultime righe, dalle quali si evince che i consiglieri municipali sono evidentemente d’accordo con lei e con la sua mossa: “Continuerò a svolgere, con il sostegno della maggioranza, il ruolo di Presidente del Municipio VII di Roma nel rispetto del programma elettorale con cui sono stata eletta”.

Le polemiche tra Lozzi e Raggi

Da molto tempo la Lozzi è in rotta di collisione con il resto del MoVimento 5 Stelle, come dimostra lo scambio di battute tra i rispettivi mariti qualche tempo fa. Lozzi aveva apertamente parlato negli scorsi mesi della possibilità di candidarsi come sindaca al posto di Virginia Raggi. Un articolo del Messaggero che risale a qualche tempo fa la dava per presente alla festa di laurea di Paola Taverna, e lì veniva dipinta come una delle più felici dell’alleanza con il Partito Democratico e della nascita del governo giallorosso. I commenti sulla sua pagina facebook le ricordano che il M5S di solito pretendeva le dimissioni di chi cambiava casacca e insinuano una sua tentazione di passare con Salvini o Meloni.