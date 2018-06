I 12 medici no-vax a rischio radiazione in Veneto

In Veneto altri dodici dottori no vax sono sotto indagine dei rispettivi Ordini. Tre a Padova e nove a Vicenza, fa sapere oggi il Corriere della Sera nelle cronache locali. La regione ha già visto la radiazione di Roberto Gava e di Paolo Rossaro, che nel frattempo hanno proposto appello nelle sedi competenti. Il professor Paolo Simioni, presidente dell’Ordine dei Medici del Veneto ha detto al quotidiano: «Dopo la radiazione, un anno fa, di Rossaro (medico di famiglia e riferimento del Corvelva, il Coordinamento regionale per la libertà delle vaccinazioni, ndr), abbiamo continuato a monitorare le false dichiarazioni di alcuni colleghi. E ora stiamo adottando nuovi provvedimenti disciplinari: un caso è ormai in via di chiusura e altre due posizioni sono ancora aperte. In più a breve promuoveremo una campagna, con cartellonistica e convegni in tutta la provincia, a sostegno dei vaccini. Nessuna persona di buonsenso può davvero pensare che siano inutili e dannosi e credo che anche la politica non ambisca a una popolazione malata di poliomelite o di morbillo. Bisogna solo accordarsi sulle modalità — aggiunge Simioni — ma io ricordo che con l’obbligo vaccinale per i minori da zero a 16 anni la copertura è risalita oltre il 95% in tutta Italia».

Nel pezzo si racconta anche di Michele Valente, presidente dell’Ordine di Vicenza oggetto di minacce da parte di no-vax. Lui fa sapere che l’Ordine da un anno sta monitorando quattro pediatri, due di Vicenza e due di Bassano, i cui assistiti mostrano una copertura vaccinale al 63-64%. I quattro sono stati convocati e hanno dichiarato che i loro pazienti hanno genitori no-vax che sono stati respinti da altri colleghi: