Maria Busiello: la consigliera M5S con villa da condonare si dimette

Maria Busiello si dimette da consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle a Pomigliano D’Arco dopo la scoperta, da parte di Repubblica, di una villa su cui ha chiesto il condono e il tentativo – divertentissimo – di negarne l’esistenza. L’annuncio delle dimissioni risale al 22 novembre su Facebook, con tanto di foto della lettera protocollata:

Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, sostenendomi ed esortandomi a non mollare. Ma era la decisione più giusta in questo momento!

Dopo la storia dell’abuso edilizio condonato dal padre di Di Maio, Antonio, il Comune di Pomigliano ha inviato gli atti in Procura per una querelle che riguarda il marito della consigliera M5s di quel comune, stimata commercialista e consulente del lavoro: Maria Busiello.

Tutto nasce quando, in anni antecedenti al 2010 – secondo la ricostruzione ufficiale – il padre della consigliera, Tommaso, chiede ed ottiene la realizzazione, ex novo, di un immobile. Progetto rubricato come “casa colonica”. Ci sono i requisiti, tutto fila liscio. Fino a quando, però, il signor Tommaso passa la residenza al marito di sua figlia, il commercialista stimato, con incarichi in Comune e vicino al centrosinistra, Luigi Ricci.

Intanto la palazzina non è più casa colonica: abitabilità e pertinenze non corrispondono all’iniziale placet. La famiglia chiede di sanare, Busiello forse teme imbarazzi: è spesso sulle barricate in Consiglio, lo stesso dove siede il fedelissimo del leader Di Maio, quel Dario De Falco (già amico di liceo per la pelle di Luigi) chiamato al ministero accanto al vicepremier per 100mila euro.