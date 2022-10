L'Unione Europea ricorda a Berlusconi che l'importazione di vodka dalla Russia è "proibita"

La “storiella” – così l’ha definita lui stesso dopo le polemiche – delle 20 bottiglie di vodka regalategli da Vladimir Putin in occasione del suo 86esimo compleanno, ha scatenato diverse polemiche. Non solo perché il leader di Forza Italia, con queste parole pronunciate (di cui è stato anche pubblicato un audio che ne sancisce l’attualità e la veridicità) davanti ai suoi parlamentari, ha riaperto quella ferita sui rapporti tra lui e il Presidente della Russia, ma anche per via di alcune restrizioni che sono state inflitte a Mosca all’interno dei diversi pacchetti di sanzioni emessi dall’Unione Europea nei confronti del Cremlino. E la storia della vodka ricevuta da Silvio Berlusconi offre un nuovo colpo di scena.

Berlusconi e la vodka regalata da Putin, ma in UE non si può importare

Perché la vodka non può essere importata in Italia. Anzi, in Europa. A ricordarlo è stata la portavoce della Commissione Europea per la Concorrenza, Arianna Podestà:

“Quello che posso dire è che nel quinto pacchetto di sanzioni abbiamo deciso di estendere il divieto di esportazioni dalla Russia anche agli spiriti, inclusa la vodka. L’importazione è proibita, ma la attuazione delle sanzioni rientra tra le responsabilità degli Stati”.

Questo, dunque, è quanto deciso – diverse settimane fa – dall’Unione Europea. Il provvedimento del divieto di importazione di “spiriti” dalla Russia fa parte del quinti pacchetto di sanzioni contro la Russia, ovvero quelle contromisure – con effetti sull’economia, ma soprattutto sulla circolazione delle merci e quindi sul mercato – adottate per isolare Mosca dopo l’invasione, l’aggressione armata e la guerra contro l’Ucraina. Ovviamente la portavoce della Commissione Europea per la Concorrenza ha anche specificato che, non avendo altri dettagli sul caso Berlusconi e sul regalo ricevuto da Putin, non è detto che – qualora fosse vera questa “storiella” – quella vodka sia stata esportata dalla Russia e, dunque, importata dall’Italia.

