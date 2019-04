Quella volta che Lorenzo Fioramonti voleva decidere su ENI

Il viceministro all’Istruzione Lorenzo Fioramonti è un personaggio che da quando è arrivato dov’è grazie a Di Maio non smette di regalarci soddisfazioni: dalle lezioni di economia in tv agli inviti a non votare M5S alle elezioni europee. Ieri però l’uomo che è stato portato dai grillini dal Sudafrica a viale Trastevere ha deciso di superare sé stesso: linkando un articolo su ENI e sulle perdite dei serbatoi in Val d’Agri ha scritto su Twitter che era arrivato “il momento di decidere il futuro di ENI”, perché “nell’era dello sviluppo sostenibile, non può esistere un ente nazionale per gli idrocarburi”.

Ora, vale appena il caso di far notare che l’acronimo non è più “il nome di ENI” dal 1995, data della privatizzazione. Vale anche appena il caso di far notare che le competenze di Fioramonti riguardano l’istruzione e non l’energia, e quindi non si capisce in quale veste abbia “fatto presente” (ah!) all’azienda (e a chi di preciso?)” che la riconversione non può attendere. Più interessante è far notare che, essendo ENI un’azienda quotata in Borsa, è quantomeno inopportuno per un membro del governo parlare di strategie industriali ed energetiche su Twitter

Di più: sarebbe interessante sapere che fine farebbe il dividendo che ogni anno ENI paga all’azionista Stato se si seguissero le interessantissime strategie energetiche del ricercatore in Scienze Politiche.

Meglio ancora sarebbe se Fioramonti andasse dal suo mentore Di Maio e gli spiegasse che non è vero che l’ENI è attore produttivo importantissimo nelle energie rinnovabili. Ma se proprio dobbiamo parlare di idrocarburi, allora Fioramonti dovrebbe leggere l’interrogazione con cui il M5S chiede a Saipem (controllata da ENI) di non delocalizzare la produzione e in particolare lo stabilimento di Arbatax, “sorto per far fronte a particolari esigenze legate alla costruzione di parti meccaniche da installare sulle piattaforme di produzione del petrolio o del gas naturale, grazie alle sue maestranze, ha consentito anche la fabbricazione di interi impianti”.

