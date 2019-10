La Leopolda, il software di Trump e la colonna sonora di Tommaso Paradiso

Per creare il sito della Leopolda Italia Viva si è affidato alla Nation Builder, società che ha sviluppato software di raccolta dati per le principali campagne elettorali del mondo. Compresa quella di Donald Trump nel 2016. Lo scrive oggi Valeria Pacelli sul Fatto:

In Italia la Nation Builder è stata scelta per creare il sito della Leopolda alla sua decima elezione. “È una società leader al mondo dei software di mobilitazione politica con centinaia di clienti sparsi nel mondo – spiega Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva –Ci serviamo dei loro servizi”.

Come descritto in un articolo di Forbes, la Nation Builder è un fornitore di software che rende i dati degli elettori facilmente accessibili alle numerose campagne. “Le basi –è spiegato nell’articolo – come i nomi degli elettori registrati, indirizzi e documenti su chi ha votato e in quali elezioni, sono informazioni pubbliche. Ma il processo per trovare la fonte giusta, richiedere dati, organizzarli e usarli, non è semplice”.