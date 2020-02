Dopo i fasti dell’Emilia Romagna quella di ieri a Cartabianca è stata la prima uscita nazionale di Lucia Borgonzoni. Ma la senatrice e consigliera regionale è riuscita anche nell’occasione a non rispondere alla domanda di Bianca Berlinguer sulla scelta tra senatrice o consigliera che dovrebbe effettuare il prima possibile verso l’incompatibilità dei due ruoli.

Continua imperterrita la presa in giro di @BorgonzoniPres che a tutt’oggi dice di non sapere se dimettersi dal senato per il consiglio regionale! È vergognoso!!👎 #Borgonzoni #EmiliaRomagna #cartabianca pic.twitter.com/xri8MM3wlb — ● T i v ● (@Darktiv) February 18, 2020

Borgonzoni aveva pubblicamente detto che sarebbe rimasta a guidare l’opposizione in Regione in caso di sconfitta nella corsa per la poltrona di governatore dell’Emilia-Romagna. La sconfitta è arrivata ma a quel punto la senatrice ha cominciato una lunga retromarcia rispetto alla parola data, in questo accompagnata e coperta dal Capitano Matteo Salvini che ha già cominciato a dire che a causa del suo ruolo di responsabile cultura del Carroccio dovrebbe rimanere a Roma.

L’appassionante saga di Lucia Borgonzoni senatrice o consigliera

E così anche ieri la Borgonzoni non ha sciolto la riserva: “Io non sono ancora stata… non c’è stato ancora il primo consiglio regionale, non lo so…”, ha cincischiato con la Berlinguer, “Il primo consiglio regionale sarà il 28 e sarò lì”, ha aggiunto senza rispondere. Però lei sarà in Senato?, ha chiesto la Berlinguer. “Perché tu mi vuoi sempre qui?”, ha risposto lei ridendo. Proprio a Cartabianca la senatrice aveva promesso che sarebbe rimasta in consiglio regionale:

E proprio per questo alcuni alleati sono piuttosto nervosetti con lei, accusandola di mancanza di rispetto nei confronti degli elettori dell’Emilia-Romagna. Ma d’altro canto dopo il risultato delle elezioni avete mai sentito nominare Bibbiano da un leader di centrodestra?

