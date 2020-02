La storia di Renzi in Pakistan

“C’è chi come noi lavora per gli italiani, e poi c’è chi preferisce farsi una vacanza a sciare con l’alta finanza in Pakistan…Gli italiani ci chiedono risposte, ci chiedono lavoro, crescita, giustizia, equità. Queste sono la priorità! Altro che weekendini mondani in montagna!”: dopo il successone avuto con il palco delle Sardine uguale a quello degli U2, Stefano Buffagni, sottosegretario al ministero dello Sviluppo – con 150 crisi industriali sul groppone in 600 giorni di governo M5S – va all’attacco di Matteo Renzi, “colpevole” di trovarsi in Pakistan assieme a Josè Maria Aznar, alla principessa Beatrice di York e a un gruppo di uomini d’affari legati ad Afiniti, una società di intelligenza artificiale.

La foto, che è autentica, è stata pubblicata un paio di giorni fa sulla pagina facebook di Imran Khan, 22esimo premier del Pakistan. E lo stesso Renzi aveva pubblicato uno scatto “a 4mila metri” su Twitter ieri.

Ci sono momenti in cui è bello riscoprirsi a riflettere, ammirando la natura incontaminata. Anche a 4.000 metri. E quassù non ci sono polemiche ma solo tanta bellezza. Ci aspettano giorni impegnativi, buona settimana a tutti. pic.twitter.com/zhd7p7caRI — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 16, 2020

Cosa ci va a fare Renzi in Pakistan? Secondo il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia – e anche nello status di Khan – il senatore di Scandicci sta a “sciare” in Pakistan “mentre l’Italia vede la chiusura di aziende e un governo che ci ha fatto precipitare all’ultimo posto della graduatoria europea. Conte è un incapace ma Renzi è un irresponsabile”. Gasparri chiede anche il voto: “Via il governo e subito urne aperte. Renzi può anche rimanere a sciare in Pakistan e quando tornerà ci spieghi anche come concilia alcune attività internazionali con la sua funzione politica. Ormai anche questa è una questione da chiarire”. L’escursione è stata organizzata in occasione del primo “Festival della neve”, il cui scopo è quello di promuovere il turismo sciistico in Pakistan. Secondo La Verità c’è però un’altra ipotesi: «nel gruppo di “amici” ritratti nello scatto in questione, ci sono almeno tre persone che hanno legami forti con Afiniti, una società di intelligenza artificiale: si tratta di Aznar, attualmente nel board di Afiniti, che tra i fondatori vede anche Ziullah Chishti e come ex membro del cda (al pari di David Cameron) Jehangari Siddiqui. Collegamenti tra la presenza di Renzi e la società di intelligenza artificiale? Nessuno può dirlo. Ciò che appare certo, invece, è che nei giorni in cui il governo italiano è attraversato da forti fibrillazioni interne, colui che ha provocato queste tensioni si trovi in Pakistan, nella più semplice delle ipotesi per sciare».

