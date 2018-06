Giuseppe Conte e l’aereo di Renzi

Alle 19 di ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è partito per il G7 di Charlevoix, in Quebec nella sua prima trasferta internazionale. Non essendo disponibili autobus e taxi che facessero quel tragitto (i tram di Roma sono stati tutti sabotati), come un Mackaulay Culkin di un certo livello Conte ha preso l’aereo. Già, ma quale?

Conte e l’aereo di Renzi

Ricorderete che qualche anno fa era scoppiata la polemica dell’Air Force Renzi; ebbene, il MoVimento 5 Stelle ha fatto sapere con un comunicato stampa ieri sera che nonostante le antiche polemiche del M5s sui “voli blu”, il Presidente del Consiglio viaggerà su un aereo di Stato ma non “quello di Renzi”, precisano i 5 Stelle che assicurano di aver tentato fino all’ultimo di provare ad organizzare la trasferta con voli di linea. Soluzione complicata, a causa del tempo che sarebbe stato necessario, causa scali, per raggiungere la destinazione canadese e per l’esigua disponibilità di posti sui voli delle tradizionali compagnie per una partenza tutto sommato “last minute”. In ogni caso, assicura il M5s, è intenzione del Presidente utilizzare il più possibile voli di linea soprattutto per le tratte più brevi.

Ma la verità del M5S viene contestata dal Partito Democratico. Comincia Alessia Morani: “Attraverso le agenzie di stampa veniamo a sapere che della trasferta di Conte non si è occupato Palazzo Chigi ma il Movimento 5 Stelle. Lo veniamo a sapere perché, come già accaduto con i taxi che un minuto dopo l’incarico hanno preso il posto delle Maserati, ogni viaggio del premier rappresenta evidentemente per i grillini una ghiotta occasione per fare demagogia. Intanto, hanno fatto finta di non sapere che sull’aereo da loro definito ‘di Renzi’, Renzi non c’è mai salito, avendo sempre l’ex premier utilizzato l’apparecchio su cui oggi vola Conte. A questo si aggiunge un fatto, più che irrituale, tragicomico: il tentativo di far volare Conte su voli di linea, salvo poi rinunciare perché troppo complicato”.

La polemica per l’aereo preso da Conte

La polemica della piccineria prosegue con Michele Anzaldi: “Per andare in Canada al G7 il premier Conte viaggia esattamente con lo stesso aereo blu usato in questi anni da tutti i presidenti del Consiglio, compreso Renzi: farebbe bene ad evitare gaffe propagandistiche per non fare la fine del presidente Fico con l’autobus”, scrive su Facebook il deputato.

“A dispetto delle fake news non esiste alcun ‘aereo di Renzi’, tanto che l’Airbus per le missioni istituzionali è stato usato da ministri e massime cariche istituzionali per le missioni di sistema, ma mai dall’ex premier Renzi -prosegue Anzaldi-. Conte provi, se ci riesce, a tenersi alla larga dalla cialtroneria dei cinquestelle, come avrebbe fatto bene in aula alla Camera a tenersi alla larga dai bigliettini e i suggerimenti di Di Maio. I cinquestelle pur essendo arrivati nelle stanze del potere continuano a fare campagna elettorale becera e ad alimentare bufale”.

