Il IV Municipio e la seduta pubblica che però è chiusa al pubblico

In questa immagine pubblicata su Facebook ieri si mostra il meraviglioso non-sense nel verbale di una seduta del IV Municipio di Roma nel quale il presidente M5S Francesco Brizzi “comunica ai Consiglieri che, come da proposta avanzata in sede di Conferenza Capigruppo, la seduta è pubblica ma non è consentito l’ingresso del pubblico all’interno dell’aula consiliare per ragioni di sicurezza e ordine pubblica; che, a parte ciò, la seduta è pubblica come ogni altra occasione”.

Il IV Municipio è già balzato spesso agli onori delle cronache cittadine, ad esempio per il consiglio voluto da Casapound sul Tiburtino III e poi sospeso, per una storia di schiaffi tra assessore e consiglieri e per un assessore sostituito tramite cambio di serratura del suo ufficio.