L’intervista del Corriere a Salvini che dice che Conte ha accettato il MES

È confortante leggere oggi l’intervista a Matteo Salvini sul Corriere della Sera perché possiamo ammirare tutto il campionario di fake news e giochi di parole su Conte che “accetta” il MES senza uno straccio di replica da parte dell’interlocutore:

«E il Mes?».

Il Mes? Prosegua…

«Lo pagheremo con il sangue».

Non esagera? Alla fine, la Commissione Ue presenterà bond a condizioni vantaggiose. Non era affatto scontato…

«L’emissione di bond servirà a finanziare l’European recovery fund, su cui il Consiglio ha deciso di non decidere. Per valutarne i vantaggi bisognerà vedere quali eurotasse saranno introdotte per ripagarli. L’unica cosa certa per ora è quella che nessuno voleva: il ricorso ai fondi del Mes. Soldi prestati a scadenze troppo brevi e a precise condizioni, decise da Berlino. Ne riparleremo anche sul Corriere tra due o tre anni».

L’alternativa era la Bce?

«Ma certo. Le condizioni più vantaggiose, quelle a costo zero, sono i soldi della Banca centrale europea. Sono le risorse usate alla Mario Draghi, per intendersi… A qualunque costo, whatever it takes. La Bce,come le altre banche centrali, serve per stampare moneta e garantire soldi agli Stati. Da qui alla fine dell’anno, per l’Italia sono previsti 200 miliardi di emissioni. Potevano essere benissimo 300, o di più. Ma non si tratta solo di questo, ci prendono in giro».

A che cosa si riferisce?

«Ma scusi: Conte non diceva che non avremmo accettato il Mes? Che il Mes è vecchio? Non è venuto a dire che non era necessario votare in Parlamento perché il Mes non lo avremmo accettato?».