In pensione prima ma con meno soldi in tasca?

Anche se non è stata nominata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso, la riforma Fornero resta al centro del percorso di attuazione del “contratto” di governo. Anche perché ci sono alcuni grossi problemi di equità da risolvere prima di muoversi. Uno di questi lo solleva oggi Il Sole 24 Ore, spiegando come prima di arrivare alle nuove anzianità targate “quota 100” (con un minimo di 64 anni e non più di 3 anni di contribuzione figurativa), o “quota 41” a prescindere dall’età, bisogna per esempio decidere se le future pensioni a requisiti ridotti saranno ricalcolate o meno con il “contributivo” ragguagliato ai coefficienti di trasformazione a 64 anni. Proprio quest’ultima opzione, infatti, che prevede una penalizzazione sull’assegno finale, rientra nello schema messo a punto dagli esperti della Lega, un meccanismo che potrebbe garantire il rispetto del target dei 5 miliardi l’anno di maggiore spesa previdenziale annunciata.

Fa sapere Alberto Brambilla, il quale nel toto-nomine è in corsa per un posto di vice-ministro al Lavoro, che il penalty non sarebbe per tutti: i lavoratori che hanno avuto carriere piatte e senza aumenti retributivi negli ultimi anni (situazione assai diffusa dal 2008 in poi) non subirebbero quasi alcuna perdita, mentre una sensibile riduzione potrebbe arrivare per chi ha beneficiato di aumenti salariali (fino al 9-10% per un 64enne con oltre 20 anni di contributi). In più c’è un altro effetto interessante da studiare ed è quello che viene spiegato nell’infografica sull’effetto della flat tax o dual tax: i risparmi che otterranno i pensionati d’oro attraverso la tassa piatta (fatta in realtà da due aliquote molto basse), saranno di gran lunga più cospicui dei tagli che subiranno le loro pensioni. Questo perché più alte sono le pensioni, più si riduce lo squilibrio tra contributi pagati e pensione percepita, e così alla fine il taglio previsto non sarà così forte da annullare i vantaggi della tassa piatta.