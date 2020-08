Il silenzio imbarazzato della Lega sui due eletti sospettati di aver preso il bonus 600 euro

Mentre Matteo Salvini pubblica immagini delle sue cene, in casa della Lega non si sente volare una mosca sulla storia dei due eletti sospettati di aver preso il bonus 600 euro Partite IVA. Ieri Il Fatto Quotidiano e il Corriere della Sera hanno scritto che i nomi sono quelli di Andrea Dara ed Elena Murelli ma loro si sono chiusi in un silenzio epocale:

«È un referendum — argomenta Gianmarco Centinaio —che non sta appassionando nessuno tra i cittadini». Ne consegue — continua il leghista — che la vicenda «furbetti» sia «un modo per far pensare agli italiani che tutti i parlamentari sono brutti cattivi spendaccioni e ladri. Complicità del presidente Inps Tridico? Non lo so, vediamo come finisce questa storia e poi ne riparliamo». Nell’attesa continua la caccia ai tre parlamentari. Dentro la Lega le verifiche del partito si concentrano su Andrea Dara ed Elena Murelli che, se i sospetti saranno confermati, non faranno più parte del partito. «Dara sta verificando con il commercialista», ammette un esponente del movimento guidato da Matteo Salvini. E la Murelli? Silenzio. L’unico dato certo è che il leader leghista «sospenderà» chiunque è coinvolto in questa vicenda. E il M5S? Luigi Di Maio continua a fare la voce grossa: «Gli italiani devono sapere, serve trasparenza». Il M5S starebbe raccogliendo le firme tra i suoi parlamentari — diversi i perplessi — per autorizzare l’Inps a pubblicare i nomi.