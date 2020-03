Il referendum sul taglio dei parlamentari rinviato

Via libera del consiglio dei ministri al rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, previsto il 29 marzo. Lo scrive, tra l’altro, l’agenzia di stampa ANSA apprendendolo da fonti di governo. Ora la consultazione potrebbe essere accorpata alle Regionali in un election day da svolgere a maggio. Al momento comunque non c’è una nuova data.

“Speriamo che l’eventuale rinvio del referendum venga comunicato in tempi brevi, non possiamo aspettare ancora, aggiungendo incertezza a una campagna che è già partita in condizioni d’emergenza. Il comitato democratici per il ‘no’ ritiene che pensare a un accorpamento con le elezioni regionali sarebbe un grave errore, perché introdurrebbe una disparità nel voto all’interno del territorio nazionale e, caso mai avvenuto nella storia repubblicana, confonderebbe due campagne elettorale su temi completamente distinti”, aveva scritto stamattina il comitato democratici per il ‘no’ nel referendum alla riforma che introduce il taglio degli eletti. “In caso di rinvio, chiediamo a questo punto al governo di accorpare il referendum al ballottaggio delle elezioni comunali. Cosi’ ci sarebbe meno confusione e nelle regioni in cui si vota ci sarebbe la possibilità di fare una campagna referendaria chiara nelle due settimane successive al voto, dando l’opportunita’ agli elettori e ai comitati di far conoscere bene le ragioni del sì e del no”, avevano concluso.

