Il Giornale e gli stipendi d’oro degli otto “amici” di Di Maio

Paolo Bracalini sul Giornale oggi racconta lo staff di Luigi Di Maio alla Farnesina, ovvero gli otto che fanno parte del «Personale estraneo alla Pa con contratto a tempo determinato» assunti come collaboratori diretti del ministro. Si tratta di otto persone equiparate a dirigenti e funzionari, fatti assumere agli Esteri a partire dal 6 settembre scorso con scadenza fissata al «termine del mandato governativo». Ovvero la caposegreteria e segretaria particolare del ministro Cristina Belotti (quella del caso dei rimborsi spese del M5S a Strasburgo), Augusto Rubei (dipinto dal Corriere come lo strategist della “strategia di sinistra” che doveva portare il M5S a vincere le europee – e sappiamo tutti com’è andata), Carmine America, Daniele Caporale, Pietro Dettori (ex Casaleggio e un tempo responsabile del blog di Beppe Grillo), Sara Mangieri, Giuseppe Marici e Alessio Festa. Gli stipendi sono indicati nell’infografica.

Finché Di Maio resta ministro, restano lì pure loro. Non è solo la quantità di fedelissimi imposti da Di Maio ma anche l’entità dei loro compensi a creare fastidio alla Farnesina, dove una gola profonda ci racconta che «all’ufficio del personale sono inorriditi, dicono di non avere mai visto prima degli stipendi così alti, forse l’ultimo che aveva fatto qualcosa del genere era stato De Michelis (ministro Psi, ndr) ma erano altri tempi e comunque non queste cifre».

Poi ci sono quelli che lavoravano con Di Maio allo Sviluppo Economico. Tipo la sua ex portavoce Cristina Belotti, che dal 2013 in poi ha lavorato a vario titolo per la Casaleggio Associati e per il M5s, adesso fa la «Capo segreteria e Segretario particolare del ministro», per un compenso annuo di 120mila euro. Quindi Carmine America, ex compagno di Di Maio ai tempi del liceo Imbriani di Pomigliano d’Arco, già con lui al Mise. America è stato chiamato come «Esperto questioni internazionali sicurezza e difesa», 80mila euro. Alcuni di loro prendono più di qualche dirigente di ruolo, tutti prendono più dei collaboratori di viceministri e sottosegretari, «limitati a 50mila euro per dare più budget ai suoi» dicono alla Farnesina.

