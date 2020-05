Il colmo per un Gallera? Farsi spiegare l’indice di trasmissibilità da Toninelli

Il colmo per Gallera è rivalutare Toninelli. Oggi l’ex ministro delle Infrastrutture del governo Conte One ha pubblicato un video su Facebook per sfottere l’assessore alla sanità della Regione Lombardia per l’ormai famosa spiegazione dell’indice di contagiabilità: “0,51 cosa vuol dire? Vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50. E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette per infettare me”.

Il colmo per un Gallera? Farsi spiegare l’R0 da Toninelli

Toninelli prima ci fa ascoltare di nuovo le perle di Gallera e poi spiega, correttamente, l’indice di trasmissibilità: “Ma vi rendete conto? Lui è quello che ha fatto la delibera che mandava i positivi COVID nelle case di riposo creando una bomba di contagio che chissà quanti morti in più ha causato e lui è quello che dopo settimane e settimane dall’inizio della pandemia si è accorto che esisteva una legge degli anni Settanta che avrebbe permesso di fare la zona rossa nella Val Seriana ed era la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale che lui nemmeno conosceva. Questi sono i competenti del centrodestra! Quello che ha visto Formigoni arrestato per tangenti nella sanità privata e che ha visto il braccio destro di Maroni, Rizzi, che ha patteggiato due anni di galera o un vicepresidente, Mantovani, che ha avuto problemi di natura giudiziaria. Questi sono quelli bravi?”. Anche il video in cui Gallera scopre improvvisamente che la Regione Lombardia poteva istituire la zona rossa nel Bergamasco è ormai un must:

Più precisamente, la Regione Lombardia poteva istituire la zona rossa in base all’articolo 32 della legge 883/1978, che stabilisce al comma 1 la possibilità per il ministero della Sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria; al comma 3 si stabilisce che il presidente della Giunta Regionale o il sidnaco hanno le stesse facoltà.

Video di: Laprimamanina su Twitter